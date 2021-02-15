Врачи продолжают бороться с пандемией Фото: Валентина ВАГАНОВА

Минздрав Челябинской области опубликовал свежую статистику по коронавирусу. По данным ведомства на 15 февраля, в регионе зафиксировано 49 234 случая COVID-19. За прошедшие сутки болезнь выявили у 259 южноуральцев, 3 из которых- школьники. При этом выздоровели 570 пациентов, а всего с начала пандемии с вирусом справились 40 852 человека. Еще 6 426 заболевших остаются под присмотром специалистов.

За прошедшие сутки не обошлось и без смертей. Умерли 12 пациентов, у которых был диагностирован коронавирус. 7 из них скончались непосредственно от вируса, а у остальных он был сопутствующим, смерть наступила по другим причинам.

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