Пьедестал почета заняли россияне: на Южном Урале удачно прошел Кубок мира по сноуборду

Спортивные власти Челябинской области могут записать себе дополнительные очки после удачно проведенного Кубка мира по сноуборду. Состязания участников из 17 стран в выходные принимал ГЛЦ «Металлург-Магнитогорск».

— Погодные катаклизмы, хотя и откладывали старт заездов, но всерьез не помешали. Впервые в истории отечественного сноуборда весь пьедестал почета заняли россияне. Губернатор Алексей Текслер на открытии подтвердил намерение популяризировать этот вид спорта, — добавляет телеграм-канал «Челябушка». Сохранен тренд на приглашение высоких гостей к переговорам на свежем воздухе во время спортивных зрелищ — на сей раз это был зампред правительства Башкортостана Ирек Сагитов. Победу празднует минспорта, добившееся организации этапа Кубка мира в регионе благодаря прежним успехам в подготовке соревнований. Разделяет ее и «ММК» во главе с Виктором Рашниковым, которому принадлежит горнолыжка на Банном.

Следующее масштабное спортивное соревнование — Кубка мира по фристайлу в дисциплине «ски-кросс», который пройдет 12-13 марта на горнолыжном курорте «Солнечная долина» вблизи Миасса.