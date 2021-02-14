28 рублей — не предел: в Челябинске подорожает проезд в маршрутках

Мэрия Челябинска на этой неделе порекомендовала владельцам маршруток не поднимать стоимость проезда с 25 до 28 рублей. На переговоры отправили профильного замглавы Максима Куляшова, однако компромисс найти пока не удалось, слова «эффективность» и «альтернатива», к сожалению, не сработали.

— Общественность настроена скептически: вряд ли пожелания вообще будут услышаны. У предпринимателей своя правда. Повысить стоимость собирались еще год назад, а с учетом удорожания топлива и запчастей откладывать некуда, — передает телеграм-канал «Челябушка». — Здесь надо напомнить, что транспорт Челябинска поделен на две части — муниципальную и коммерческую. Ставить ультиматумы маршрутчикам в мэрии, конечно, не могут. Даже антимонопольная служба с подозрениями в сговоре обычно бессильна. Кроме того, 28 рублей — не предел. В процессе передача гортранса под контроль области, вот-вот заработает новая агломерационная схема, частники в ней, вероятно, останутся, качество обслуживания возрастет и вот тогда цены поднимут обоснованно по другой причине.