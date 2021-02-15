Заключенным Челябинской области сняли запрет на длительные свидания с родственниками

Посещения были под запретом почти год Фото: Тимур ХАНОВ

В Челябинской области возобновили проведение длительных свиданий с заключенными. Об этом сообщили в ГУФСИН России по региону. Уже с 8 февраля были разрешены краткосрочные встречи, а с сегодняшнего дня пообщаться с родственником можно дольше.

— На длительные свидания допускаются родственники со справкой об отсутствии контакта с больными инфекционными заболеваниями, — уточнили в пресс-службе ГУФСИН России по Челябинской области. — Вход на территорию учреждения разрешен только в средствах индивидуальной защиты.

Почтовые посылки, а также передачки и бандероли от родственников можно передать в обычном режиме.

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