На «Солнечной долине» состоялась тренировка спасателей и медиков в рамках подготовки к этапу Кубка мира по фристайлу

Тренировка медиков и спасателей прошла на специально оборудованной трассе по ски-кроссу. Именно на ней лучшие спортсмены мира разыграют звание сильнейших на этапе Кубка мира по фристайлу, который пройдет на горнолыжном курорте «Солнечная долина» 12-13 марта. В соревнованиях примут участие 82 спортсмена из 13 стран.

— Во время соревнований работает четыре бригады: в каждой по три спасателя и один доктор. Сегодня мы отрабатываем действия спасателей и доктора. Главное — их слаженная работа. Сегодня мы имитировали падение спортсмена, на самой высокой точке трассы, в максимальном удалении от места стоянки машины скорой помощи. Когда условный пострадавший упал, мы засекли время и считали, сколько времени занимает процедура эвакуации с трассы, сколько времени понадобится доктору, чтобы доехать до пострадавшего и сколько времени нужно бригаде, чтобы наложить шины и оказать первую помощь. Хотелось бы отметить, что у нас отличные бригады — в каждой высококвалифицированные спасатели и медик, работающие в связке, — рассказала Наталья Евчая, руководитель медицинской службы этапа Кубка мира по фристайлу в дисциплине ски-кросс.

Отметим, что организаторы Кубка мира по фристайлу на ГЛЦ «Солнечная долина» построят уникальную трассу к предстоящим соревнованиям, протяженность которой составит 1100 метров. Перед стартом Кубка мира здесь также пройдут соревнования федерального значения — Кубок России по сноуборд кроссу (21-24 февраля) и финал Кубка России по фристайлу в дисциплине ски-кросс (24 февраля — 1 марта). После их окончания организаторы начнут работы по строительству трассы для Кубка мира. Следующая тренировка спасателей и медиков состоится непосредственно перед соревнованиями, 9 марта.

Добавим, что билеты на этап Кубка мира по фристайлу уже в продаже, их можно приобрести в кассах горнолыжного курорта «Солнечная долина», а также на сайте.