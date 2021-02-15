«Трактор» расстался с вратарем, не сыгравшим ни одного матча за основной состав

Александр Судницин заключил контракт со шведским клубом. Фото ХК "Трактор".

В понедельник, 15 февраля, хоккейный клуб «Трактор» официально объявил о расторжении контракта с 33-летним Александром Суднициным. Вратарь играл в составе «медведей» в сезоне 2018-2019 (26 матчей). Потом защищал ворота омского «Авангарда», а в прошлом году снова заключил контракт с «Трактором». Правда, выступал не за основную команду, а за фарм-клуб «Челмет» (12 матчей).

Контракт расторгнут по обоюдному соглашению сторон. Известно, что голкипер перешел в шведский клуб «Оскарсхамн», который только пару лет назад поднялся в элитный хоккейный дивизион этой страны. Пока команда занимает 12 строчку (из 14) в турнирной таблице Шведской хоккейной лиги. Наверняка, Судницин призван помочь клубу выбраться со дна турнирной таблицы.

Генеральный директор «Трактора» Иван Савин, комментируя расторжение контракта с Суднициным, сообщил, что команду устраивают молодые вратари, которые сейчас играют в системе клуба, и потому Александра решили отпустить в Швецию.

— Александр Судницин был подписан в это межсезонье для глубины во вратарской линии. Да, ему не представился шанс сыграть за «Трактор» в КХЛ в силу того, что сильный сезон проводят Роман Вилл и Иван Федотов, но роль Александра на тренировках и вне ледовой площадки сложно переоценить. Судницин — опытный голкипер и он здорово помог в прогрессе молодых вратарей системы, в том числе «Челмета». Мы благодарим его за честную работу и желаем успехов в Швеции, — сказал Иван Савин.

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