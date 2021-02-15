В Магнитогорске новый мусорный полигон появится в 2021 году

Фото: Министерство экологии Челябинской области

В Магнитогорске Челябинской области вовсю идет строительство нового полигона ТКО и сортировочного комплекса. Ожидается, что работы завершатся в этом году, а эксплуатировать полигон можно будет на протяжении 25 лет.

— К маю ожидаем завершения строительства, далее будут оформлены необходимые разрешительные документы. К концу года мусоросортировочный комплекс и полигон уже будут полностью готовы к запуску, — рассказала первый заместитель Министра экологии Челябинской области Яна Куприкова.

Мощность полигона составит 175 тыс. тонн в год, а сортировочного комплекса — все 200. 20% от всего мусора можно будет использовать как вторсырье. Создание такого комплекса является частью плана по снижению выбросов в Магнитогорске, и после строительства их количество уменьшится на 6,6 %.

В конце прошлого года на пресс-конференции Владимира Путина журналист из Магнитогорска Ольга Балабанова задала вопрос о мусорной реформе. Президент задал ей встречный вопрос о выбросах в городе, на что женщина ответила об улучшающейся обстановке и заявила, что жители порой путают туман со смогом. После такого заявления на Балабанову обрушилась критика со стороны магнитогорцев, ее даже требовали лишить статуса журналиста.

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