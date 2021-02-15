Заяц, гуляющий в центре Челябинска, попал на видео

Фото: скрин с видео Министерства экологии Челябинской области

Накануне вечером в Челябинске возле главного корпуса ЮУрГУ горожане увидели зайца. Лесного жителя засняли на видео, когда он спокойно сидел возле деревца и покусывал веточку. В Министерстве экологии Челябинской области рассказали, что заяц, скорее всего, пришел из бора, который находится неподалеку.

— В зимний период и ранней весной в городе часто можно встретить диких зверей: лис, косуль, енотов, зайцев, — рассказал замминистра экологии Виталий Безруков. — Не стоит подходить близко к животному и пытаться поймать, чтобы сфотографироваться. Особенно, нельзя кормить животных едой не из их рациона.

Если вдруг вы встретите этого зайца или какое-нибудь другое дикое животное, то лучше не пытаться погладить зверька, иначе он может проявить агрессию в ответ. В минэкологии также предупредили, что незаконный отлов животных может грозить уголовной ответственностью.

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