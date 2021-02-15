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Главу поселения и директора фирмы в Челябинской области заподозрили в махинациях с деньгами на уборку снега

Речь идет о сумме в полмиллиона рублей
Рустам ЯХИН
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Между организацией и главой поселения заключались фиктивные договора, по которым обналичивались деньги

Между организацией и главой поселения заключались фиктивные договора, по которым обналичивались деньги

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Следственный Комитет по Челябинской области возбудил уголовное дело в отношении директора фирмы. Его подозревают в фиктивной уборке снега при покровительстве главы Багарякского сельского поселения Каслинского района.

По данным следствия, в 2018-2019 годах между главой и коммерсантом заключались договоры на уборку снега и на ремонт дорог. Но ничего из этого не делалось.

— Зная, что работы не выполнялись, глава все равно подписывал акты приема и переводил бюджетные деньги фирме. Директор предприятия эти финансы обналичивал и делился с главой, — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

Сотрудники Следственного Комитета считают, что бюджету поселения был нанесен ущерб в размере более 630 тысяч рублей. На главу также уже заведено уголовное дело.

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Криминал