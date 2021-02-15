Высокопоставленного полицейского из Челябинска арестовали в Самаре

Вячеслав Хомских был арестован на 2 месяца - до 14 апреля Фото: Александра БУДАЕВА

Самарский районный суд сегодня, 15 февраля, на 2 месяца арестовал начальника городской полиции и уроженца Челябинска Вячеслава Хомских. Инстанция посчитала, что такое решение поможет добиться объективного и полного расследования дела.

Как пишет редакция КП-Самара, Хомских судят за получение автомобиля «Нива» в качестве взятки от ОПГ «Законовские» за покровительство. По показаниям свидетелей, полицейский получил эту машину еще в 2011 году. Но уголовное дело Хомских может пополниться новыми криминальными эпизодами. Следствие считает, что подсудимый также получил от членов группировки около 20 млн рублей.

— Он просил “Ниву”, чтобы ездить по разбитым самарским дорогам, - рассказывал следователям в 2018 году один из свидетелей, член ОПГ «Законовские» Сергей Гафуров. — Условия нас устроили. Через полгода Хома (Хомских) сказал платить ему по 400 тысяч, так как ему с кем-то нужно было делиться. В общей сложности за годы нашего “сотрудничества” мы ему передали около 20-22 млн рублей.

Вячеслав Хомских родился 11 февраля 1969 года в Челябинске. В органах внутренних дел он начинает работать с 1992 г. В 1996 году Хомских окончил Уфимский юридический институт МВД России по специальности «юриспруденция». После этого поступил на службу в УВД Омской области на должность оперуполномоченного. В марте 2011 года Хомских был переведен в ГУ МВД России по Самарской области, где проработал до декабря 2020 года.

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