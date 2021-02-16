Жители Озерска Челябинской области остались без отопления из-за аварии на ТЭЦ

Администрация округа недовольна частыми авариями на Аргаяшской ТЭЦ. Фото: Николай Дерябин/Google maps

Жители Озерска Челябинской области остались без отопления из-за утечки на теплотрассе Аргаяшской ТЭЦ — структуры «Фортума». Авария случилась еще в выходные, но ремонтные работы завершились вчера около 22:00.

— Ожидается, что полное восстановление температурного режима произойдет ближе к утру 16 февраля, — сообщили в администрации Озерска.

Из-за аварии на коллекторе в выходные пришлось полностью остановить два из трех бойлеров — из-за чего подачу отопления в город снизили в два раза. Восстановить работу Аргаяшская ТЭЦ планировалось вчера до 19:00, но даже в такой ситуации сообщали, что котельная ПО «Маяк» не может компенсировать такую серьезную потерю тепла. Поэтому администрация города подключила часть домов к модульной газовой котельной в медгородке, а садикам и школам поручили следить за температурой и в случае чего включать обогреватели. Причем авария не коснулась жителей поселка Метлино, где есть своя котельная, и поселка Новогорный, на который работает отдельный бойлер на теплоцентрали.

— Администрацию округа настораживает регулярность аварийных ситуаций, происходящих на Аргаяшской ТЭЦ в последнее время, — уточнил первый заместитель главы округа Иван Сбитнев.

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