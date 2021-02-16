В Челябинске водитель кроссовера пострадал, врезавшись в тросовое ограждение

Фото: Нужно соблюдать ПДД! #chelgai74 #ДТП #БДД/vk.com

Авария произошла возле дома №52 на Университетской Набережной. Водитель Hyundai ix врезался в тросовое ограждение.

— В результате ДТП пострадал 31-летний водитель Hyundai, — рассказали в отделе пропаганды БДД ГИБДД Челябинска.

На место аварии выезжала скорая помощь.

Горожане продолжают спорить о пользе тросовых ограждений, разделяющих встречные потоки на дорогах. Одни считают, они уродуют город и бесполезны при авариях. А урбанисты говорят, что чиновники, натягивая тросы, внедряют на улицы «эстетику трассы».

Начальник городского управления ГИБДД Алексей Горшков в эфире радио «Комсомольская правда» (95,3 FM) заявил, что ограждения спасли уже несколько жизней.

— Но вы мне скажите, пожалуйста, если водитель на определенной скорости влетает в дерево или влетает в ограждение, что его больше спасет? За свою 20-летнюю практику в госавтоинспекции я видел многие ситуации, где именно ограждение спасает жизни людей, а деревья и столбы фонарные губят, — подчеркнул начальник ГИБДД.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru