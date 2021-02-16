Власти Златоуста рассказали, когда начнут строить новый парк с пляжем и велодорожками

Жители Златоуста очень ждут благоустроенное пространство для прогулок и занятий спортом. Фото: Администрация ЗГО

Весной 2021 года в Златоусте Челябинской области начнут работы по строительству нового парка на набережной возле торгового комплекса «Тарелка». Об этом сообщили КП-Челябинск в администрации города.

Разработчики проекта учли пожелания горожан. Фото: Администрация ЗГО

— Строительство будет вестись в две очереди. Первая начнется уже весной 2021 года, — уточнила КП-Челябинск советник главы Златоустовского городского округа (ЗГО) по информационной политике Юлия Прокопьева. — Общий объем инвестиций составил 165 млн рублей.

Водоем и ТК «Тарелка» — излюбленные места для отдыха жителей Златоуста. По задумке архитекторов, здесь появятся детские и спортивные площадки, прогулочные и велосипедные дорожки, сцена, контактный зоопарк и даже благоустроенный пляж. Как уточнила Юлия Прокопьева, местные жители очень ждут скейт-парк. Проект создан по поручению губернатора Челябинской области Алексея Текслера. Его реализацией займутся администрация округа и депутат Госдумы Олег Колесников - основной инвестор. Депутат, к слову, вчера презентовал новый аквапарк в Челябинске.

Проект представили вчера в администрации Златоуста

— На сегодняшний день водоем и торговый комплекс «Тарелка» являются местом притяжения не только жителей Златоуста. Сюда приезжают со всего горнозаводского края. Замечательно, что появился такой проект, который поддержан губернатором Челябинской области, — отметил глава города Максим Пекарский.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru