В Челябинске оштрафовали москвича, который курил в самолете

25-летнему жителю Москвы очень хотелось курить Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вчера, 15 февраля, к борту самолета «Москва-Челябинск» приехал наряд полиции, чтобы задержать жителя Москвы. 25-летний мужчина покурил в самолете.

— В туалетной комнате из-за курения, сработали датчики задымления, — сообщили в пресс-службе Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте. — Молодого человека доставили в дежурную часть транспортной полиции.

Его привлекли к административной ответственности по части 1 статьи 6.24 КоАП РФ. Статья предполагает штраф от 500 до 1500 рублей.

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