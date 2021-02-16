Мужчина, убивший жену на глазах у детей в Челябинской области, прошел обследование в психушке

Александр Алексеев, уроженец Башкирии, убил супругу 29 июля. Фото: СКР, соцсети

Уроженец Башкирии Александр Алексеев, который этим летом зверски убил свою жену Оксану, прошел обследование к психиатрической клинике. Туда его положили в конце прошлого года для прохождения экспертизы.

— Ждем заключение эксперта, потом уже будем принимать решение. Его [Алексеева] уже оттуда (из клиники. — Прим. ред.) отправили, эксперты готовят заключение, — сообщил журналисту КП-Челябинск руководитель саткинского следственного отдела Михаил Крохин.

Напомним, шокирующее убийство произошло 29 июля на дороге в Саткинском районе. На глазах у дочерей Александр ударил Оксану ножом. Женщина выскочила на дорогу, чтобы позвать на помощь, но он догнал ее и добил на глазах у свидетелей. За кадром были слышны детские крики: «Папа! Папа!».

Во время избрания меры пресечения в суде он заявил, что был в состоянии аффекта, так как жена призналась ему в измене. Также он заверял, что любит супругу и раскаивается. В следственном комитете пояснили, что вопрос об аффекте и вменяемости лучше решать, обследовав Алексеева в стационаре - чтобы потом не понадобилось проводить другие экспертизы.

Мужчина убежал, что совершил убийство на почве ревности. Судя по фотографиям в соцсетях, погибшая была хороша собой. Однако, все оказалось не так просто. Бывшая жена Алексеева заявила, у Александра были приступы ревности, доходившие до рукоприкладства. Однажды он чуть не убил ее. Тогда женщина нашла в себе силы уйти, а вот Оксана до последнего пыталась сохранить семью. По словам экс-супруги несколько лет назад Александра уже хотели отправить в психушку, но он «отмазался».

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