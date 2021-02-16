В Чебаркуле обнаружили тело военнослужащего-контрактника

Молодого человека нашли дома родители. Фото: Google Maps

В Чебаркуле Челябинской области скончался военнослужащий-контрактник. Командование Челябинского гарнизона и правоохранительные органы проводят проверку по факту его смерти.

— Военнослужащего по контракту обнаружили родители без признаков жизни по месту проживания, — сообщили в командовании Челябинского гарнизона. — Следов физического насилия нет.

Сейчас Челябинский гарнизон и следователи устанавливают обстоятельства происшествия.

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