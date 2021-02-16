«Без нового смартфона»: в России подорожает электроника

Российские производители электроники, а также ряд крупных мировых брендов, сообщили о вероятном подорожании своей продукции до 20% от стоимости с начала года.

Это связано с общемировым трендом на дефицит полупроводников, необходимых для создания чипов. Кроме того, на ситуацию влияют последствия коронавируса и изменений логистически-производственных цепочек, комментируют эксперты.

Челябинский предприниматель и лидер регионального отделения партии «Родина» Сергей Смышляев считает, что возникший дефицит может спровоцировать отечественные компании на развитие внутреннего рынка.

— Сейчас в стране отсутствует какое-либо отечественное производство полупроводников для бытовой техники. Это связано как с малым спросом, так и с высокой себестоимостью. Тем более, что под боком соседствует Китай — безусловный лидер в этой сфере. Но сейчас состояние рынка диктует необходимость в независимости, — комментирует Сергей.

Политик полагает, что отрасли в этом может помочь государство программами поддержки и субсидированием стартапов:

— Корпоративные войны между США и Китаем обостряют этот дефицит и рост цен. Поэтому нам нужно ориентироваться на собственного производителя. Лучшего времени для развития отечественного производства полупроводников — сложно представить. Этим и должны пользоваться наши крупнейшие игроки.

Дефицит полупроводников с конца 2020 года привел к подорожанию и даже исчезновению многих популярных товаров, таких как игровые консоли, графические карты, смартфоны и процессоры.