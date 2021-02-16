Краевед Юрий Латышев о павильонах возле Курчатова: «Не только достроят, но и возведут новые»

Здесь, по плану предпринимателя, должны быть раздевалки и фудкорт. Фото: Юрий Латышев/Facebook

У памятника Курчатову продолжается строительство павильонов для катка, которые Комитет охраны объектов культурного наследия предписал убрать до 17 февраля. Об этом рассказал краевед Юрий Латышев.

— Несмотря на предписание регионального органа охраны памятников истории и культуры, продолжаются незаконные работы. 17 февраля павильонов не должно быть, однако два недружелюбных строителя заявили, что завтра они эти два павильона достроят, а потом будут рядом монтировать еще два павильона, — рассказал Юрий Латышев.

Ранее мэрия предлагала перенести киоски в другое место, а также пересмотреть проект памятника.

Комитет охраны ОКН уверяет, что киоски установлены незаконно. Фото: Юрий Латышев/Facebook

— Управлению по архитектурно-градостроительному проектированию города рекомендовано предусмотреть в проекте мероприятия по обеспечению сохранности объекта культурного наследия регионального значения «Памятник академику И. В. Курчатову». На основании имеющихся замечаний представленный проект отправлен на доработку, — сообщали КП-Челябинск в пресс-службе мэрии в конце февраля.

Напомним, работы начались в октябре. Согласно проекту, напротив памятника Курчатову и справа от него в павильонах хотели сделать зоны отдыха, слева (у стадиона Елесиной) — прокат коньков, санузел и фудкорт. Вокруг монумента должен был появиться большой каток для взрослых, а за памятником — детский, с новогодней елкой посередине, а на крыше подземного ТК «Курчатов» хотели организовать прогулочную зону. Для сказочной атмосферы — 20 светящихся пластиковых скамеек в виде звезд и гирлянды. Посмотреть эскизный проект можно по ссылке. Но строительство остановили после того, как краевед Юрий Латышев заявил, что все это находится в охранной зоне памятника.

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