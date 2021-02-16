Дорожники в час пик перегородили проезжую часть в центре Челябинска

В центре города решили убирать снег в час пик. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Сегодня вечером, 16 февраля, у автомобилистов Челябинска возникли трудности при движении в центре города. На проспекте Ленина возник затор из-за техники, занимающейся уборкой снега.

— Сейчас на проспекте Ленина между улицами Володарского и Энгельса затруднено движение. Из четырёх полос перегородили самосвалами три и грузят снег, — рассказала читательница КП-Челябинск.

Добавим, что сегодня в районе поселка Благодатово и по улице Университетской Набережной было ограничено движение по одной полосе. На этом участке проезжей части просел асфальт, сейчас дорожники выполняют ремонтные работы.

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