Драки и 40 минут штрафов: «Трактор» вырвал победу у «Металлурга» в челябинском дерби

Олег Явенко дважды сходился в кулачных боях с "метуллургами" и столько же раз оказывался на скамейке штрафников. Фото ХК "Трактор".

После перерыва в чемпионате КХЛ, связанного с участием российских игроков в Еврохоккейтуре, «Трактор» продолжил домашнюю серию матчем с «Магниткой». Принципиальная игра команд, представляющих в лиге Южный Урал.

«Металлург» накануне игры с 75 очками занимал третью строчку в турнирной таблице лиги, «Трактор» с 65 — пятую. В этом сезоне команды уже дважды сразились между собой. Перевес в очках был на стороне «Магнитки» — у них одна домашняя победа и поражение, но в овертайме в Челябинске.

В первом периоде соседи обменялись голами — на шайбу Бодрова ответил магнитогорец Нестрашил — 1:1. В конце второго периода Лукаш Седлак выводит «Трактор» вперед, но в начале третьего Тейлор Бек сравнял счет. К слову две последних шайбы команды забросили в численном большинстве, играя в формате пять на три. Равно, как и две предыдущих. Причина тому, в том числе и драки на площадке. Один из самых активных участников «разборок» двухметровый защитник черно-белых Олег Явенко, заработавший за два кулачных боя шесть минут штрафного времени.

Кстати, «Трактор» на 57-й минуте вышел вперед также имея на одного игрока больше — счет 3:2 сделал Даниил Ильин. «Магнитка» меняет вратаря на шестого полевого игрока, и за полторы секунды до окончания третьего отрезка матча Сергей Плотников сравнял счет (обе шайбы были заброшены в жесткой борьбе с «пятачка»). По статистике «Трактор» заработал 22 минуты штрафа, «Металлург» — 18.

В начале овертайма победную шайба на свой счет записал Ник Бэйлен — 4:3 победа «Трактора» в дополнительное время.

Кстати, Томаш Гика, сделавший в матче с «Магниткой» две результативные передачи, побил клубный рекорд «Трактора» в регулярных чемпионатах КХЛ, — 45 очков (12+33). Прежнее достижение принадлежало Евгению Кузнецову (44 очка).

За пять туров до окончания регулярного чемпионата КХЛ «Трактор» постарается подняться на четвертую строчку турнирной таблицы Восточной конференции, «Металлург» — на вторую.

Противостояние «Трактора» и «Металлурга» продолжится 27 февраля в Магнитогорске — последний матч «регулярки» черно-белые проведут в гостях. Напомним, обе команды уже обеспечили себе выход в плей-офф Кубка Гагарина.

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