Что произошло после матча Трактор-Металлург Челябинск

Анвар Гатиятулин посчитал, что в матче "Трактора" и "Металлурга" эмоции били через край. Фото ХК "Трактор".

Во вторник, 16 февраля, «черно-белые» овертайме переиграли соперников по южноуральскому дерби 4:3. Рассказываем, что произошло после матча Трактор-Металлург.

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев подчеркнул, что игра была жесткая, и подчас даже «грязная». Но главное, что команда показала то, над чем нужно работать, но забрала очко и сейчас входит в ТОП-4 Восточной конференции КХЛ.

— У нас еще четыре игры. Чемпионат еще не закончился. Идем дальше, — сказал Илья Воробьев

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин тоже подчеркнул, что матч был непростой и эмоциональный:

— Эмоции перехлестывали, мы играли дома перед своими болельщиками... В целом по матчу: где-то играли по заданию, получалось, где-то соперник поджимал,

Анвар Гатиятулин прокомментировал и игру Олега Явенко, который заработал 8 минут штрафа.

— У Явенко тоже было свое задание. Конечно, мы не говорим, что надо удаляться. Хоккей жесткая игра. Где-то соперник играет жестко и мы тоже должны жестко играть. Разберем эти моменты. Удаления, конечно, ненужные, забирают много сил, поэтому это поправим, — сказал Гатиятулин.

Главный тренер «Трактора» также сообщил, что травмы долечивают Понтус Оберг и Ярослав Косов, и что до конца регулярного чемпионата они должны появиться на льду в составе команды.

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