Отмена занятий в школах Челябинска 18 февраля 2021 года: нужно ли сегодня идти на уроки

Холода простоят в Челябинске как минимум до начала следующей недели.
Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
По прогнозу синоптиков Челябинского гидрометцентра, сегодня ночью, 18 февраля, температура воздуха в Челябинске опустилась до -26, -28 градусов. Однако сейчас столбики термометров показывают -22, занятия в школах не отменили.
— Комитетом по делам образования города Челябинска принято решение о проведении занятий в школах в обычном режиме., — сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе.
Днем воздух прогреется до -15,-17 градусов, пройдет небольшой снег. Ветер будет северо-восточный 4-9 м/с.
Холода простоят в Челябинске как минимум до начала следующей недели. Завтра, 19 февраля, ночью ожидается -24,-26, днем -15,-17.
Идти школьникам на уроки или нет, решает комитет по делам образования Челябинска на основе данных о погоде — среднеарифметического значения текущих и прогнозируемых значений температуры и скорости ветра. Мы собрали температурную шкалу отмены занятий в одной картинке.
Инфографика: Сергей Зверев
На случай сильных холодов, держите памятку с рекомендациями ЕДДС:
Инфографика: Сергей Зверев
Инфографика: Сергей Зверев
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