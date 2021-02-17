Пассажиров поезда «Ласточка» Челябинск-Магнитогорск будут кормить

«Ласточка» отправляется из Челябинска по вечерам Фото: Сергей СОТНИКОВ

Как в самолете: в скоростных поездах «Ласточка» Челябинск — Магнитогорск будут предлагать перекус и горячее питание. Приобрести его можно будет за дополнительную плату как вагонах бизнес-класса, так и в экономе. Обещают, что это будут фирменные блюда, а не пирожки-беляши от бабушек. Так что возить с собой курицу и вареные яйца больше не придется.

— При разработке меню специалисты учитывали опыт организации питания в скоростных электропоездах других железных дорог, а также результаты опроса пассажиров, — сообщили в пресс-службе ЮУЖД.

Напомним, поезд «Ласточка запустили в ноябре прошлого года. Он идет через Троицк, Тамерлан и Карталы. Губернатор Алексей Текслер обещал запустить второй рейс «Ласточки», который будет отправляться из Челябинска утром.

КСТАТИ

С 1 февраля в «Ласточке» подорожал проезд

Второй класс

Челябинск — Магнитогорск 800 рублей

Челябинск — Троицк 390 рублей

Челябинск — Тамерлан 640 рублей

Челябинск — Карталы 750 рублей

Карталы — Магнитогорск 480 рублей

Тамерлан — Карталы 140 рублей

Тамерлан — Магнитогорск 540 рублей

Троицк — Тамерлан 300 рублей

Троицк — Карталы 380 рублей

Троицк — Магнитогорск 680 рублей

Первый класс

Челябинск — Магнитогорск 2100 рублей

Челябинск — Троицк 800 рублей

Челябинск — Тамерлан 1350 рублей

Челябинск — Карталы 1500 рублей

Карталы — Магнитогорск 1000 рублей

Тамерлан — Карталы 300 рублей

Тамерлан — Магнитогорск 1100 рублей

Троицк — Тамерлан 600 рублей

Троицк — Карталы 750 рублей

Троицк — Магнитогорск 1500 рублей

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