Пассажиров поезда «Ласточка» Челябинск-Магнитогорск будут кормить

«Ласточка» отправляется из Челябинска по вечерам
Фото: Сергей СОТНИКОВ
Как в самолете: в скоростных поездах «Ласточка» Челябинск — Магнитогорск будут предлагать перекус и горячее питание. Приобрести его можно будет за дополнительную плату как вагонах бизнес-класса, так и в экономе. Обещают, что это будут фирменные блюда, а не пирожки-беляши от бабушек. Так что возить с собой курицу и вареные яйца больше не придется.
— При разработке меню специалисты учитывали опыт организации питания в скоростных электропоездах других железных дорог, а также результаты опроса пассажиров, — сообщили в пресс-службе ЮУЖД.
Напомним, поезд «Ласточка запустили в ноябре прошлого года. Он идет через Троицк, Тамерлан и Карталы. Губернатор Алексей Текслер обещал запустить второй рейс «Ласточки», который будет отправляться из Челябинска утром.
КСТАТИ
С 1 февраля в «Ласточке» подорожал проезд
Второй класс
Челябинск — Магнитогорск 800 рублей
Челябинск — Троицк 390 рублей
Челябинск — Тамерлан 640 рублей
Челябинск — Карталы 750 рублей
Карталы — Магнитогорск 480 рублей
Тамерлан — Карталы 140 рублей
Тамерлан — Магнитогорск 540 рублей
Троицк — Тамерлан 300 рублей
Троицк — Карталы 380 рублей
Троицк — Магнитогорск 680 рублей
Первый класс
Челябинск — Магнитогорск 2100 рублей
Челябинск — Троицк 800 рублей
Челябинск — Тамерлан 1350 рублей
Челябинск — Карталы 1500 рублей
Карталы — Магнитогорск 1000 рублей
Тамерлан — Карталы 300 рублей
Тамерлан — Магнитогорск 1100 рублей
Троицк — Тамерлан 600 рублей
Троицк — Карталы 750 рублей
Троицк — Магнитогорск 1500 рублей
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