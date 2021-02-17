Сэкономили: во время ремонта Театра оперы в Челябинске украли 16 млн

Для реставрации внешнего облика театра использовали дешевый гранит. Фото: прокуратура Челябинской области.

Прокуратура Челябинской области поставила вопрос о возбуждении уголовного дела по факту хищения свыше 16 млн рублей при реставрации здания Театра оперы и балета к саммитам ШОС и БРИКС.

— Установлено, что подрядной организацией при реставрации цоколей фасада, ступеней и покрытий крылец был использован более дешевый материал, не предусмотренный условиями контракта — гранит Малышевского месторождения вместо Дымовского гранита, — рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Фото: прокуратура Челябинской области.

Материалы прокурорской проверки направлены в ГУ МВД по Челябинской области. Отметим, что это не единственный скандал, связанный с театром оперы. Весной прошлого года обнаружено хищение 920 тыс. рублей. За бюджетные деньги построили пристройку. Объект сдали, однако во время проверки выяснилось, что в здании множество недоделок, а внутрь не завезли мебель. Тогда также было возбуждено уголовное дело.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru