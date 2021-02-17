Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области приближается к 50 тысячам Фото: Кирилл САДЫКОВ

Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области на 17 февраля 2021 года составило 49 738 случаев (+ 249 новых). За прошедшие сутки выписаны 346 человек, всего ковид победили 41 842.

На лечении находятся 5916 человек.

За прошедшие сутки умерло 10 человек. Непосредственно от коронавируса шесть человек. От других причин — четыре человека.

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