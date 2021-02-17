В челябинском агрокомплексе «Чурилово» рассказали, когда выплатят зарплату бастующим работникам

Фото: Вахрушево-Мирный-Петровский Красноармейский р-он/vk.com

Сотрудники агрокомплекса «Чурилово» объявили забастовку из-за невыплаты зарплаты. Фотографии плакатов бастующих сотрудников и плакатов «Нет зарплаты — нет работы», «Нет денег — нет огурца», «Хватит издеваться».

— Такое предприятие и нет денег. Говорят, что автора поста в Интернете на эту тему уже уволили. Вот вам и свобода слова, — пишут в группе «Вахрушево-Мирный-Петровский Красноармейский р-он».

Тем временем возмущаются и потребители:

— Огурцы с помидорами уже дороже мяса, — пишет в комментариях пользователь Михаил Сергеевич.

Вот, как прокомментировали ситуацию в агрокомплексе:

— Заработная плата сотрудников ООО Агрокомплекс «Чурилово» была перечислена с опозданием. 16 февраля 2021 года проблемы устранены. Коллективу выплачен аванс за январь в полном объеме. Задержка по выплате зарплатной части на 16 февраля 2021 составляет менее 15 дней. До 26 февраля 2021года она будет полностью устранена.

Информацию об увольнении за посты в соцсетях пока не комментируют.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru