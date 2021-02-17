В челябинском агрокомплексе «Чурилово» рассказали, когда выплатят зарплату бастующим работникам

Фото: Вахрушево-Мирный-Петровский Красноармейский р-он/vk.com
Сотрудники агрокомплекса «Чурилово» объявили забастовку из-за невыплаты зарплаты. Фотографии плакатов бастующих сотрудников и плакатов «Нет зарплаты — нет работы», «Нет денег — нет огурца», «Хватит издеваться».
— Такое предприятие и нет денег. Говорят, что автора поста в Интернете на эту тему уже уволили. Вот вам и свобода слова, — пишут в группе «Вахрушево-Мирный-Петровский Красноармейский р-он».
Тем временем возмущаются и потребители:
— Огурцы с помидорами уже дороже мяса, — пишет в комментариях пользователь Михаил Сергеевич.
Вот, как прокомментировали ситуацию в агрокомплексе:
— Заработная плата сотрудников ООО Агрокомплекс «Чурилово» была перечислена с опозданием. 16 февраля 2021 года проблемы устранены. Коллективу выплачен аванс за январь в полном объеме. Задержка по выплате зарплатной части на 16 февраля 2021 составляет менее 15 дней. До 26 февраля 2021года она будет полностью устранена.
Информацию об увольнении за посты в соцсетях пока не комментируют.
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