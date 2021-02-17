Челябинец стал четырехкратным чемпионом России в прыжках с шестом

Тимур Моргунов выиграл золото чемпионата России 2021 в Москве. Фото: Минспорт Челябинской области

В 2018 году на чемпионате Европе в Берлине Моргунов установил личный рекорд — шесть метров. На чемпионате России, который в эти дни проходит в Москве результат Тимура скромнее — 5 метров 55 сантиметров. Но и эта высота позволила уроженцу Копейска выиграть золото чемпионата России. Отметим, что Моргунов является кандидатом на попадание в Олимпийскую сборную России на участие в Играх-2021 в Токио

Тимур Моргунов практически целый год не выступал на турнирах — залечивал травму. И чемпионат России в Москве — это его первый официальный старт.

— Само ощущение соревнований потерялось, и не все получалось, но в принципе я доволен собой. Молодые спортсмены сумели создать конкуренцию, — прокомментировал свое выступление Моргунов.

Победа на турнире в Москве принесла Тимуру звание 4-кратного чемпиона России: один раз он выигрывал летний турнир, и уже трижды — зимний, в закрытых помещениях.

Кстати, Тимур Моргунов в 2018 году стал победителем престижного коммерческого турнира легкоатлетов планеты «Бриллиантовой лиги». Только за победу в финале (проходил в Бельгии) Тимур заработал $50 тыс. призовых. А до этого за успехи на этапах лиги и за выступление на других коммерческих турнирах еще несколько десятков тысяч долларов. Если из этих сумм вычесть налоги, которые в Европе доходят до 40-45%, то сумма тоже получается приличной.

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