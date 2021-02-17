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Самолет «Победы» вылетел из Челябинска в Москву с шестичасовой задержкой

Из-за поломки 190 человек не смогли прилететь в столицу вовремя
Ирина ФАДЮШИНАИрина ФАДЮШИНА
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Вылет переносили несколько раз

Вылет переносили несколько раз

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Рейс ДР 414 Челябинск-Москва вылетел из Челябинска в 12:31. Об этом сообщается на сайте челябинского аэропорта. По расписанию, вылет должен был состояться в 6:45, затем его переносили на 11:40 и 12:10.

— На рейс зарегистрировано 190 пассажиров, из них пятеро несовершеннолетних, — сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.

Ведомство взяло на контроль вопрос оказания услуг, предусмотренных при задержке вылета.

Причиной стала техническая неисправность. Boeing 737 прибыл в Челябинск с задержкой в час. Обнаружились серьезные технические неисправности, из-за чего пришлось вызывать резервный борт.

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