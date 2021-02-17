На челябинской птицефабрике «Равис» нашли нарушения после жалоб жителей на вонь

Южноуральцы, живущие рядом с птицефабрикой, пожаловались на неприятный запах Фото: Алексей БУЛАТОВ

Природоохранная прокуратура совместно с Роспотребнадзором и Россельхознадзором нашла многочисленные нарушения на птицефабрике «Равис». Поводом для проверки стали жалобы жителей на запах куриного помета.

Так, в период НМУ не выполнялся план-график контроля нормативов предельно допустимых выбросов, нарушались требования правил эксплуатации установок очистки газа (их проверяют раз в года, а нужно минимум два), учет отходов велся с нарушением, не установлены окончательные границы некоторых санитарных зон.

— При размещении для компостирования смеси куриного помета и свиного навоза на земельных участках в Сосновском, Еткульском районе и Троицком районе нарушается почвенный покров, что приводит к захламлению данных земельных участков отходами производства, — рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Кроме того, изготавливаемые удобрения не внесены в каталог пестицидов и агрохимикатов.

По итогам проверке возбуждены административные дела по ч. 1 ст. 6.3 КоАП РФ («Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения»), ч. 1 ст. 10.6 («Нарушение правил карантина животных или других ветеринарно-санитарных правил»), ч. 2 ст. 8.7 («Невыполнение обязанностей по рекультивации земель, обязательных мероприятий по улучшению земель и охране почв»), ст. 8.1 («Несоблюдение экологических требований при осуществлении градостроительной деятельности и эксплуатации предприятий, сооружений или иных объектов»), ч. 10 ст. 8.2 («Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления»).

Между тем, неделю назад суд вынес приговор владельцу «Рависа» Андрею Косилову по делу о громком ДТП. Ему дали два года ограничения свободы. Бизнесмен свою вину не признал и вот как он это обосновал.

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