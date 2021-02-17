Лизинговый портфель «Райффайзен Лизинг» вырос на 25% по итогам 2020 года

Портфель активов ООО «Райффайзен Лизинг» по итогам 2020 года вырос на 25% до 24 млрд рублей по МСФО. Существенное влияние на лизинговый портфель оказал двукратный рост нового бизнеса в розничном сегменте. Также значительный прирост показали сегменты оборудования для нефте- и газодобычи и IT оборудования. Операционный доход компании вырос на 20% до 1,4 млрд рублей.

В 2020 году компания начала проводить сделки лизинга автомобилей и колесной техники через упрощенную автоматизированную онлайн-платформу «Райффайзен-Лизинг Онлайн» для компаний малого и среднего бизнеса. Большинство решений по сделкам принималось в рамках одного дня на основании одного документа — паспорта индивидуального предпринимателя или единоличного исполнительного органа компании-лизингополучателя.

— Несмотря на трудности прошлого года, нам удалось не только увеличить портфель активов компании, но и привлечь новых клиентов и нарастить доход. В 2021 году мы делаем ставку на дальнейшее развитие лизинга колесной техники по пути полной цифровизации продукта и онлайн одобрения сделок, а также прирост в корпоративном сегменте за счет развития новых партнерских каналов продаж и качественного и удобного сервиса, — прокомментировал Виталий Милованов, генеральный директор ООО «Райффайзен-Лизинг».

Подробности о лизинговых программах, доступных представителям малого, среднего и крупного бизнеса, доступны на сайте https://www.raiffeisen.ru/corporate/leasing/.

АО «Райффайзенбанк», генеральная лицензия на осуществление банковских операций (17.02.2015).

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