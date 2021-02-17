В Челябинской области пересчитали статистику смертности от COVID-19

Оказалось, что Минздрав берет не все цифры Фото: Валентина ВАГАНОВА

Власти Челябинской области проверили статистику смертности зараженных коронавирусом и объяснили, почему она расходится с данными Росстата в три раза.

— Путаницы никакой не было, — заявил глава регионального минздрава Юрий Семенов.

Первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт объяснила, какие данные берет Росстат, а какие Министерство здравоохранения.

— Если говорить о Росстате, там указана основная причина смерти и идет две графы: «ковид, вирус идентифицирован», дальше «возможно ковид, вирус не идентифицирован» — мы эту информацию не даем. Дальше: «причина смерти отнесена к прочим важным состояниям» и здесь идет «ковид не является основной причиной смерти, но оказал существенное влияние на развитие смертельных осложнений» и вторая графа «не является причиной смерти и не оказал существенного влияния на развитие смертельных осложнений» — эту цифру мы тоже не показываем, — объяснила Ирина Гехт.

По ее словам, все цифры были сверены и сошлись.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru