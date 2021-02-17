Новая транспортная схема в Челябинске: пересаживаться с одного маршрута на другой станет дешевле

Новая схема отдаст приоритет трамваям и автобусам Фото: Андрей АБРАМОВ

Сегодня на пресс-конференции в ИД «Комсомольская правда» обсуждалась новая транспортная схема, которая свяжет Челябинск и пригород. Некоторые из существующих маршрутов станут короче, поэтому людям придется пересаживаться, чтобы добраться до нужного пункта назначения. Доцент кафедры автомобильного транспорта ЮУрГУ Николай Горяев, непосредственно принимавший участие в разработке схемы, убежден, что пересадки — это не всегда плохо.

— Сейчас в Челябинске десяток мест, куда без пересадки доехать нельзя, — рассказал Николай Горяев на пресс-конференции в ИД «Комсомольская правда». — Пересадки подаются как минус, но это не всегда так. Можно ждать беспересадочный маршрут полчаса, а можно сесть на один автобус и через пять минут пересесть на другой.

По словам Горяева, в итоге пассажир выиграет время. Новая транспортная схема предполагает свое тарифное меню, согласно которому будут существовать пересадочные билеты. Иными словами, если сейчас вам нужно дважды пересесть на разные автобусы, вы заплатите 75 рублей, а по новой схеме будет существовать билет с фиксированной стоимостью, по которому пересаживаться будет выгодней.

Напомним, реализацию программы власти запланировали на 2022 год. Более подробно о грядущей транспортной реформе читайте в нашем материале.

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