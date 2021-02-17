Жители Челябинской области назвали топ-10 достопримечательностей своего региона

В рейтинге присутствует также национальный парк«Таганай» Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинской области завершился конкурс «Символы Южного Урала», на котором определились главные достопримечательности региона. Места-победители определялись путем народного голосования на портале «Активный житель 74». Южноуральцам нужно было отобрать 10 знаковых достопримечательностей своего родного края из более чем 300 предложенных вариантов.

Главным символом Южного Урала по итогам голосования стал национальный парк «Таганай». Второе место досталось нацпарку «Зюраткуль», а третье — монументу «Тыл — Фронту» в Магнитогорске.

Также в топ-10 рейтинга вошли следующие достопримечательности: озеро Тургояк, музей-заповедник «Аркаим», каслинское литье, Аракульские Шиханы, озеро Увильды, Карагайский бор и Шемахинское карстовое поле.

Фото: конкурс «Символы Южного Урала»

Конкурс «Символы Южного Урала» направлен на поддержание интереса к Челябинской области у его жителей и гостей. Десять достопримечательностей, набравших большее количество голосов, будут использоваться для развития туризма в регионе.

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