В час пик в центре Челябинска столкнулись две легковушки

Движение автомобилей из-за аварии было затруднено Фото: Ирина ФАДЮШИНА

Авария произошла на пересечении проспекта Ленина и улицы Красной. В аварию попали две легковушки. Как сообщили в ГУ МВД по Челябинской области, ДТП возникло в 17:05 по местному времени.

— Произошло столкновение между автомобилями KIA и ВАЗ 2112. По предварительным данным, пострадавших нет, — сообщили в пресс-службе ведомства.

Сейчас на перекрестке стоит скорая помощь, и работают сотрудники ГИБДД. По данным КП-Челябинск, ко врачам за помощью на месте происшествия обратились водитель и пассажир иномарки KIA. Сейчас устанавливаются все обстоятельства и причины аварии.

Фото: crashautochel / instagram.com

Фото: crashautochel / instagram.com

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru