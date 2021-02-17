В час пик в центре Челябинска столкнулись две легковушки

Движение автомобилей из-за аварии было затруднено
Фото: Ирина ФАДЮШИНА
Авария произошла на пересечении проспекта Ленина и улицы Красной. В аварию попали две легковушки. Как сообщили в ГУ МВД по Челябинской области, ДТП возникло в 17:05 по местному времени.
— Произошло столкновение между автомобилями KIA и ВАЗ 2112. По предварительным данным, пострадавших нет, — сообщили в пресс-службе ведомства.
Сейчас на перекрестке стоит скорая помощь, и работают сотрудники ГИБДД. По данным КП-Челябинск, ко врачам за помощью на месте происшествия обратились водитель и пассажир иномарки KIA. Сейчас устанавливаются все обстоятельства и причины аварии.
Фото: crashautochel / instagram.com
Фото: crashautochel / instagram.com
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