За отстрел косуль в Челябинской области браконьеры получили срок в колонии

За убийство животных реальный срок в колонии получила лишь половина подсудимых Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Суд вынес приговор четырем браконьерам, которые устроили незаконную охоту на лосей и косуль в Челябинской области. Двое из подсудимых получили реальные сроки в колонии, сообщает министерство экологии региона.

Незаконную охоту мужчины вели в темное время суток на территории Верхнеуфалейского и Нязепетровских районов. Они стреляли из нарезного оружия и использовали приборы ночного видения. Практически каждую неделю в районе дорог инспектора обнаруживали следы погрузчика-манипулятора, с помощью которого транспортировались мертвые тела животных. Задержать браконьеров удалось в феврале прошлого года, когда они перевозили лося и шесть косуль.

Двое из четырех браконьеров получили наказание в виде лишения свободы на 4 года. Остальным подсудимым вынесли приговор в виде условного срока на 3,6 лет. Кроме того, мужчинам также предстоит возместить ущерб суммой в 960 тыс. рублей в пользу минэкологии региона.

— Мы считаем обоснованным это решение суда. Браконьерство следует строго наказывать, и мы дальше будем продолжать работу по выявлению незаконной охоты и нарушений правил охоты, — рассказал заместитель министра экологии Виталий Безруков.

Отметим, что приговор в законную силу еще не вступил. Подсудимые могут обжаловать решение суда в апелляционном порядке.

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