Пожар в частном доме в Челябинской области унес жизни двух человек

Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

Пожар произошел ночью, 17 февраля, по улице Кирова в Нязепетровске Челябинской области. Огнем охватило частный одноэтажный дом, сделанный из древесины. Очевидцы происшествия вызвали спасателей.

— Во время тушения пожара работали 27 человек и 9 единиц техники, — сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Челябинской области. — На месте происшествия были обнаружены мужчина 1958 года рождения и женщина 1963 года рождения без признаков жизни

По предварительным данным, причиной возгорания могло стать нарушение правил эксплуатации печного оборудования. Однако точные обстоятельства возникновения огня предстоит выяснить сотрудникам отдела дознания.

Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

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