В Челябинске сгорела шаурмячная

В пожаре никто не пострадал. Фото: соцсети

Пожар произошел в заведении по улице Социалистическая накануне вечером, 18 февраля. На место приехали пожарные и увидели полыхающий изнутри павильон.

— За считанные минуты пожарные локализовали и ликвидировали открытое пламя. Удалось предотвратить распространение огня. Пострадавших в результате пожара нет, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с мангалом. Работники шаурмячной пытались сами потушить пламя огнетушителем, но не вышло.

Сотрудники МЧС в очередной раз напоминают: нарушение правил пожарной безопасности приводит к пожару. Особенно нужно быть аккуратными при использовании открытого огня, будь то тлеющая сигарета или разведенный мангал.

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