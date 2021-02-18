Город в Челябинской области два дня просидел без воды из-за аварии на водоводе

В диспетчерской МУП «Водоканал сервис» сообщили, что авария на водоводе устранена и воду в домах дали. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители Бакала остались без воды из-за прорыва водовода между городом и Малосаткинским водохранилищем. Бакальцам пришлось запастись не только водой, но и терпением. Авария произошла в лесу, что усложнило ее устранение. Место порыва сначала искали, затем доставляли туда тяжелую технику, чтобы подобраться к нему и отремонтировать трубы.

К тому же, коммунальное ЧП случилось в морозы. В соцсетях жители поддерживали ликвидаторов и даже попросили руководство водоканала премировать работников.

— Сейчас минус 27 и ветер холодный, а у меня вопрос возник. Те люди, которые устраняют аварию с водоснабжением получают за это премию? Если нет, то возможно премируют людей, которые работают в ужасных условиях, ведь многие сейчас спят в своих теплых кроватях, не думая о том, что от работников зависит многое сейчас, даже наше тепло в батареях. Или я ошибаюсь? — написал подписчик группы «Новости Бакала» во ВКонтакте.

Сегодня утром, 18 февраля, в диспетчерской МУП «Водоканал сервис» корреспонденту КП-Челябинск сообщили, что авария на водоводе устранена и воду в домах дали. Однако люди опасаются, что в частном секторе перемерзли трубы, поэтому вода в их дома еще не скоро вернется.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru