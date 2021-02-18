Как подключить оплату по QR-коду для своих клиентов

Клиенты Райффайзенбанка из сегмента малого и микро бизнеса могут подключиться к системе быстрых платежей (СБП) в мобильном приложении Райффайзен Бизнес Онлайн. Теперь начать принимать платежи с помощью QR-кодов стало еще проще.

— Для того, чтобы подключить СБП не нужно покупать специальное оборудование — достаточно мобильного устройства, на котором установлено приложение Райффайзен Бизнес Онлайн. С оплатой по QR-кодам прием платежей для бизнеса становится в несколько раз дешевле, — отметила Мария Горенко, руководитель управления по работе с малым бизнесом Сибирско-Уральского макрорегиона Райффайзенбанка.

Сервисом приема платежей по QR-кодам уже пользуются тысячи компаний. Число таких операций постоянно увеличивается. Наибольшее число подключений в Райффайзенбанке за 2020 год прошло именно в Сибири и на Урале. Макрорегион стал лидером по этому показателю среди других регионов присутствия банка. Райффайзенбанк предлагает клиентам как статический вариант QR-кода, так и выбор из множества вариантов работы с динамическим QR-кодом.

АО «Райффайзенбанк», генеральная лицензия на осуществление банковских операций (17.02.2015).

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