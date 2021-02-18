В модном караоке-баре в центре Челябинска произошла драка со стрельбой

Караоке-бар работает в темное время суток, с 8 вечера и до 6 утра. Фото: Clocks Restaubar/vk.com

В модном караоке-баре Clocks, расположенном в ТРК «КУБа», произошла драка между посетителями. В ходе потасовки участники схватились за оружие: у них были ножи и травматические пистолеты. Инцидент произошел 23 января, в первом часу ночи.

— По сигналу тревожной кнопки прибыли сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии. В этот момент возле бара была драка и прогремели выстрелы. До этого стреляли в самом баре. Увидев силовиков, компания поспешила скрыться, — сообщил источник КП-Челябинск в правоохранительных органах.

Росгвардейцы вызвали подмогу и бросились оказывать помощь пострадавшему, в которого выстрелили из травматического пистолета. Затем к нему подошли несколько мужчин и между ними вспыхнул новый конфликт.

— Затем они уехали на «Мерседесах», пришлось вводить план «Перехват», — продолжает наш собеседник.

Пострадавший от помощи врачей отказался. Еще одного участника потасовки сильно избили.

В пресс-службе УМВД по Челябинску подробности не комментируют, лишь сообщили, что сейчас в отделе полиции Центральный проводится проверка.

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