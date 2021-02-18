В Челябинской области из-за метели объявили экстренное предупреждение для автомобилистов

Автомобилистов предупреждают об ограничении видимости до 5 метров. Фото: Олег УКЛАДОВ

Сегодня, 18 февраля, южные районы Челябинской области засыпало снегом. Особенно метет в Брединском и Карталинском районах. В связи с этим Миндортранс Челябинской области опубликовало срочное оповещение. Автомобилистов предупреждают о сильной метели и ограничении видимости до 5 метров.

— Просим водителей быть крайне внимательными и осторожными, в также, по возможности, воздержаться от поездок до улучшения погоды, — обратились в ведомстве.

Завтра, 19 февраля, погода будет не намного лучше. По прогнозу Челябинского гидрометеоцентра, ночью в области ожидается -20,-25, при прояснении до -30. Днем воздух прогреется до -13,-18. Местами пройдет небольшой снег. Ветер северный с переходом на южный ночью 6-11 м/с, местами порывы до 17, днем 3-8 м/с.

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