Челябинский бизнесмен рассказал, почему поставил скандальные киоски у памятника Курчатову

Ранее комитет охраны объектов культурного наследия региона признал незаконной стройку катка возле памятника Курчатову. Фото: vk.com/Охрана культурного наследия Челябинской области

Скандал вокруг катка Науки и павильонов, строящихся возле памятника Курчатова, до сих пор не утихает. О своей позиции по этой ситуации пришлось высказаться депутату Законодательного собрания Челябинской области Алексею Денисенко, чьей семье принадлежит ТК «Курчатов» и печально известные киоски. По его словам, в последнее время он стал получать много негатива относительно проекта.

— Сразу несколько источников дали негативную оценку проекту. Чтобы не разжигать конфликт, было принято решение о демонтаже павильона и переносе его в другое место, которое сейчас согласовывается с администрацией города. Так как павильон планировался как комната для обогрева и переодевания, он изготовлен нестандартного размера. Для его транспортировки требуется укрепление с возможностью погрузить его краном и перевезти на другое место, — пишет Денисенко у себя в Instagram. — Администрация комплекса могла занять принципиальную позицию по расположению павильона на своей земле. На основании постановления Правительства Челябинской области от 26.10.2016г. №545П согласно пункту 5, в границах охранной зоны культурного наследия «Памятник И.В. Курчатову» разрешается возведение временных некапитальных сооружений для проведения праздничных и тематических мероприятий. Через судебные решения можно отстоять правовую позицию, гарантированную законами.

Денисенко подчеркнул, что в сложившейся ситуации они не планируют идти вразрез с мнением челябинцев. Поэтому собираются изучить мнения горожан и учесть их пожелания. После этого будет принято решение о реализации проекта.

Напомним, работы по строительству начались в октябре. Согласно проекту, напротив памятника Курчатову и справа от него в павильонах хотели сделать зоны отдыха, слева (у стадиона Елесиной) — прокат коньков, санузел и фудкорт. Вокруг монумента должен был появиться большой каток для взрослых, а за памятником — детский, с новогодней елкой посередине, а на крыше подземного ТК «Курчатов» хотели организовать прогулочную зону. Посмотреть эскизный проект можно по ссылке. Но строительство остановили после того, как краевед Юрий Латышев заявил, что все это находится в охранной зоне памятника.

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