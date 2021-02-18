Клиенты Билайн смогут быстро и безопасно открывать брокерские счета в «БКС Мир инвестиций»

Билайн запустил функцию автоматического заполнения паспортных данных с помощью технологии Мобильный ID для своих абонентов — клиентов «БКС Мир инвестиций».

Теперь с помощью технологии Мобильный ID* и автоматического заполнения паспортных данных абоненты Билайн могут открывать брокерские счета в приложении «БКС Мир инвестиций» в несколько раз быстрее. В среднем на внесение данных вручную клиент тратит порядка 12 минут. С помощью функции Мобильный ID автоматическое заполнение паспортных данных займет не более пяти минут.

Помимо этого, технология Мобильного ID обеспечивает высокую безопасность авторизации, так как единственным идентификатором будет являться номер телефона пользователя, а вход каждый раз подтверждаться с помощью push- сообщения. Такой подход обеспечивает низкую вероятность взлома за счет закрытого взаимодействия SIM-карты и платформы Мобильного ID, а также благодаря ограниченному сроку жизни авторизационной сессии.

Для получения услуги клиенту Билайн достаточно просто ввести номер телефона при открытии брокерского счета, принять согласие на обработку персональных данных и подтвердить их передачу в приложение «БКС Мир инвестиций». Все данные передаются в зашифрованном виде и не доступны третьим лицам. Технология Мобильного ID, в том числе, поможет избежать ошибок при заполнении анкет за счет автоматической загрузки паспортных данных.

Джордж Хелд, исполнительный вице-президент по развитию цифрового и нового бизнеса ПАО «ВымпелКом»:

— Мы стремимся сделать жизнь наших клиентов проще и безопаснее с помощью наших передовых разработок. Использование Мобильного ID для автоматической регистрации и последующей авторизации на большом количестве различных онлайн-сервисов — вопрос самого ближайшего будущего. Мы рады, что наш партнер — «БКС Мир инвестиций» активно внедряет технологию Мобильного ID, создавая максимально комфортные условия для своих пользователей, а также обеспечивает надежную защиту их данных.

* ID — идентификатор.