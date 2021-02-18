Матч ЦСКА-Трактор преподнес сюрпризы 18 февраля 2021

Выездной матч челябинского «Трактора» и ЦСКА преподнес сюрпризы. Черно-белые сумели обыграть москвичей. И это с необычным составом команды. Рассказываем, что произошло после матча Трактор-ЦСКА 18 февраля 2021.

Сергей Телегин удивил трогательным моментом. Он поцеловал клюшку.

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