Матч ЦСКА-Трактор преподнес сюрпризы 18 февраля 2021
Выездной матч челябинского «Трактора» и ЦСКА преподнес сюрпризы. Черно-белые сумели обыграть москвичей. И это с необычным составом команды. Рассказываем, что произошло после матча Трактор-ЦСКА 18 февраля 2021.
Сергей Телегин удивил трогательным моментом. Он поцеловал клюшку.
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