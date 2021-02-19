В Челябинске 19 февраля отключат светофоры на нескольких перекрестках

Светофоры отремонтируют и они заработают уже сегодня. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня, 19 февраля, на шести перекрестках в Челябинске для замены оборудования отключат светофоры. Работы будет проводить АО «СМЭУ», об этом сообщили в Комитете дорожного хозяйства Челябинска.

Где и до какого часа перестанут работать светофоры:

— а/д «Меридиан» — ул. Новомеханическая с 09:00 до 10:00;

— ул. Худякова — ул. Лесопарковая с 13:30 до 14:30;

— ул. Худякова — ул. Татьяничевой с 14:30 до 15:30;

— просп. Ленина — Свердловский просп. с 14:00 до 15:00.

Также из-за работы на электросетях до 18:00 отключат светофоры на перекрестках проспект Победы — ул. 40-летия Победы и проспект Победы — ул. Жилой.

Кроме того, в режиме «желтый мигающий» сейчас работает светофор на пересечении ул. 2-й Потребительской и ул. Нефтебазовой — его недавно повредили при ДТП.

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