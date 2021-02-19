Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области на 19 февраля 2021 года составляет 50 209 человек.
Фото: Кирилл САДЫКОВ
За прошедшие сутки коронавирус подтвердился еще у 233 жителей Челябинской области, среди них один школьник. Таким образом, общее количество заболевших с начала пандемии уже больше полсотни тысяч — 50 209 случаев.
За прошедшие сутки выписаны 318 жителей области, всего с начала пандемии ковид победили 42 494 человека. Такие данные дает региональный минздрав.
Лечение продолжают 5 714 человек.
Коронавирус унес жизни еще 8 южноуральцев. Непосредственно от COVID-19 скончались пять пациентов, от других причин — трое, ковид у них стал сопутствующим диагнозом.
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