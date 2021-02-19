Обвиняемого во взятке Олега Извекова уволят из мэрии Челябинска

Олег Извеков пробудет в СИЗО два месяца Фото: Сергей СОТНИКОВ

Заместителя главы города Челябинска по экономическому развитию и инвестициям Олега Извекова, которого сегодня суд отправил в СИЗО, уволят из мэрии. Об этом рассказал начальник управления информационной политики администрации Челябинска Владимир Сафонов.

— Олегу Извекову сегодня будет предложено написать заявление об увольнении по собственному желанию. Временно исполнять обязанности заместителя главы города по экономическому развитию и инвестициям будет заместитель главы Челябинска Валерий Смирнов, — рассказал Владимир Сафонов.

Напомним, Олег Извеков был задержан накануне днем. Его обвиняют в получении взятки за откаты при покупке тепловизоров для МФЦ. Ранее мэрия заявила о готовности помогать следствию.

— Наталья Котова не раз заявляла о своей нетерпимости к любым проявлениям коррупции, вне зависимости от статуса и должностей. Администрацией города будет оказано полное содействие правоохранительным органам в данном расследовании, — комментировал Владимир Сафонов.

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