В челябинском микрорайоне Чурилово произошла крупная коммунальная авария

Аварию обещают устранить к 10 часам вечера Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В пятницу, 19 февраля, 83 дома, четыре детсада, школа, две больницы и 48 иных зданий остались без отопления и воды из-за аварии на трубопроводе на улице Линейной.

— В настоящее время работает аварийная бригада МУП «ЧКТС». Планируемое время включения отопления и ГВС — 19 февраля в 22.00, — сообщили в мэрии Челябинска.

Отключение вызвало возмущение у жителей. На улице -17. Некоторые

— У меня дома лазарет — муж и малыш с температурой, тут еще ни горячей воды, ни отопления! На кой делать летом опрессовку, если зимой стабильно случаются аварии? Счета опять космические выставят за услуги не соответствующие нормам, — пишет Анна в сообществе «[В] Чурилово | Челябинск».

Под отключение попали дома:

Зальцмана, 8, 10, 12 (д/с), 14, 16, 18, 20, 22, 26, 24 (д/с), 26а, 28, 30, 32, 34, 36, 40, 42, 44, 46, 48;

Трашутина, 51, 49, 47, 45, 43, 41, 35, 33, 29, 27, 25, 21, 19, 17, 13, 11, 9, 18 (леч), 20 (леч);

1-я Эльтонская, 42, 44, 46, 48, 11, 13;

2-я Эльтонская, 16а,б (шк), 18, 20, 24, 24а, 26, 22, 22а,в, 22б (д/с), 24а, 30, 30а, 30б, 32, 34, 36, 47, 49, 51, 53;

С.Герасимова, 21, 23, 25, 27, 29;

10-й Лобинский, 1, 2, 3, 3а;

Констр. Духова, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 18 (шк), 1, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25 (д/с).

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