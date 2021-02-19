Бандит из 90-х, орудовавший в Челябинской области и Башкирии, больше 20 лет скрывался от полиции

Мужчину нашли сотрудники уголовного розыска по Уйскому району на территории Татарстана Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

22 скрывался от правосудия житель Челябинской области, член организованной преступной группы. Однако полицейским все же удалось найти его — 50-летний мужчина скрывался в Татарстане.

Пятеро его соучастников задержаны и осуждены на срок от 8 до 16 лет лишения свободы. На счету ОПГ, орудовавшей в 1995-1997-х годах на Южном Урале и в Соседней Башкирии, бандитизм, кражи грабежи и разбои. Вооруженные бандиты нападали на жилища южноуральцев и похищали ценности, неоднократно совершали кражи из цехов по разделке мяса. Всего — два десятка эпизодов.

— На деньги, полученные от продажи добытого незаконным путем имущества, участники организованной группы приобрели холодное и огнестрельное оружие, которое использовали при совершении иных преступлений, — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Находясь в федеральном розыске с 1998 года, обвиняемый использовал поддельные документы и периодически переезжал. Сейчас он находится под стражей.

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