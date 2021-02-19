Стало известно, что мужчины хотят получить на День защитника Отечества

Игрушки, одежда и косметика — вот самые популярные подарки на 23 февраля. А отмечать это праздник южноуральцы предпочитают в барах и кинотеатрах. Это выяснили эксперты МТС, изучив траты жителей Челябинской области в преддверии Дня защитника Отечества с помощью анализа обезличенных данных клиентов МТС Банка за февраль 2020 и 2021 годов.

День защитника Отечества давно стал праздником всех мужчин, что накануне повышает спрос на ряд товарови услуг. Аналитики МТС выделили 10 категорий, в которых значительно увеличивается количество транзакций за неделю до 23 февраля по сравнению со средними значениями этого месяца.

Подарки защитникам: лотерея, книга и техника

Перед Днем защитника Отечества самый большой рост по количеству транзакций наблюдается в магазинах игрушек — 69%. На втором месте — магазины одежды — прирост здесь 50%. Замыкают первую тройку по росту транзакций магазины косметики — 46%.

Праздничные развлечения: шот и кино

Из развлечений на 23 февраля наибольшей популярностью пользуются походы в кинотеатры — количество билетов здесь на 47% больше, чем в среднем в феврале, затем идут бары — рост на 21%. Часть жителей региона ограничивается праздничным домашним ужином, о чем свидетельствует рост заказов еды на дом на 27% и увеличение количества покупок в супермаркетах на 15%.

Методология исследования

Исследование основано на анализе обезличенных данных по банковским картам клиентов МТС Банка в Челябинской области. Учитывались платежные операции в феврале 2020-2021 годов.

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